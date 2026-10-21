В центре Омска запретят рекламные световые короба. На заседании комитета депутаты горсовета рассмотрели предложения мэрии по изменениям правил размещения рекламных конструкций в городе.
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