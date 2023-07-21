Идею формирования единого бренда в Прибайкалье для привлечения отдыхающих и инвесторов обсудили на конференции «Современнее тренды и вызовы в туристическом секторе Прибайкалья», прошедшей в пятницу, 21 июля

Идея формирования единого бренда Байкальского региона для привлечения отдыхающих и инвесторов обсуждалась на конференции «Современные тенденции и вызовы в сфере туризма Байкальского региона», которая прошла в пятницу, 21 июля.
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