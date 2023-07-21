Энциклопедия Техники

451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Что за чудаки сочиняют заголовки ? Или дураки ? "Себестоимость плёнки превышает затраты на производство полиэтиленово...На данный момент ...
  • Россиянин
    Меня приписали к татарам, хотя к татарам я не имею никакого отношения. Я мишар. Представитель малой народности. Проис...Великая Булгария ...
  • Анфиса Иванова
    Это что за автор? это что за бредятина Швеция-Швейцария...На крыше поезда раздавал паспорта, а немцы стояли в тамбуре...Зачем советская в...

Идею формирования единого бренда в Прибайкалье для привлечения отдыхающих и инвесторов обсудили на конференции «Современнее тренды и вызовы в туристическом секторе Прибайкалья», прошедшей в пятницу, 21 июля

Идею формирования единого бренда в Прибайкалье для привлечения отдыхающих и инвесторов обсудили на конференции «Современнее тренды и вызовы в туристическом секторе Прибайкалья», прошедшей в пятницу, 21 июля

﻿﻿Идея формирования единого бренда Байкальского региона для привлечения отдыхающих и инвесторов обсуждалась на конференции «Современные тенденции и вызовы в сфере туризма Байкальского региона», которая прошла в пятницу, 21 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх