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Ван Дейк о матче с «МЮ»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, очевидно, они – в превосходной. Но эта игра стоит особняком, нужно действовать агрессивно»

Ван Дейк о матче с «МЮ»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, очевидно, они – в превосходной. Но эта игра стоит особняком, нужно действовать агрессивно»

Защитник Вирджил ван Дейк высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед». «Это важная игра, и нужно, чтобы каждый проявил себя как можно лучше, причем это касается как нас, так и фанатов, которые играют важную роль.

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