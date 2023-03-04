Ван Дейк о матче с «МЮ»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, очевидно, они – в превосходной. Но эта игра стоит особняком, нужно действовать агрессивно»

Защитник Вирджил ван Дейк высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед». «Это важная игра, и нужно, чтобы каждый проявил себя как можно лучше, причем это касается как нас, так и фанатов, которые играют важную роль.