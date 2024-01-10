Левкин: в Москве в Перове начали заселять шестую новостройку по реновации

В Восточном округе Москвы началось заселение шестого «реновационного» дома. Жители района Перово переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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