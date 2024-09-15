Новая волна атак: за ночь силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над семью регионами России Ольга ВайленкоМинувшая ночь оказалась напряженной для российских приграничных регионов: силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников (БПЛА).
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