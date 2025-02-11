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Вот и поговорили Трамп с Зеленским, или... Нюх-Нюх, очнись, тебя уже кинули...

Вот и поговорили Трамп с Зеленским, или... Нюх-Нюх, очнись, тебя уже кинули...

Отношения Трампа с европейцами и хохлами - это как сказка "Три поросёнка", в которой республиканец под видом Серого Волка идёт в Европу.

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Комментарии
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Надежда
Кажется, зе играет роль Остапа Бендера, который пытается продать то, что уже было однажды продано!)😏
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11 час.
Александр Самарин
Всё должно быть на условиях России и ни какой Трамп или Европа тут вообще   не должны фигурировать , это дело только России. Опять хотят как в 45 присвоить победу себе, какие они миротворцы. Нет им веры и ни должно быть никогда. Запад для России это волк в овечей шкуре.
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11 час.
Александр Николаевич
В стране 404 сейчас немерено импортной (сделано в США) высокоуглеродистой стали - пусть собирают по минным полям и продают Трампу...!
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8 час.
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