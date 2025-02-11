Вот и поговорили Трамп с Зеленским, или... Нюх-Нюх, очнись, тебя уже кинули...

Александр Самарин

Всё должно быть на условиях России и ни какой Трамп или Европа тут вообще не должны фигурировать , это дело только России. Опять хотят как в 45 присвоить победу себе, какие они миротворцы. Нет им веры и ни должно быть никогда. Запад для России это волк в овечей шкуре.