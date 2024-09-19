В Северной Корее провели испытания новых баллистических ракет

Северная Корея в среду провела испытания новых тактических баллистических ракет с очень большими боеголовками и модифицированных крылатых ракет, поскольку лидер Ким Чен Ын призвал к укреплению обычных вооружений и ядерного потенциала, сообщает государственное информационное агентство KCNA.