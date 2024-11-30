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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин сделал пас на победный гол в матче с «Бостоном» – забил новичок «Питтсбурга» Томазино. У Евгения 22 очка в 25 играх

Форвард «Питтсбурга» ассистировал новичку команды Филипу Томазино в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (2:1).

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