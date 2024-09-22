Бывший актер сериала «Глухарь» Кирилл Канахин может получить второй пожизненный срок Ольга ВайленкоБывший российский актер Кирилл Канахин**, когда-то известный благодаря своей роли в популярном телесериале «Глухарь», сегодня стал одной из центральных фигур в громком деле о государственном предательстве и терроризме.