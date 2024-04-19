Не думай о секундах свысока: спустя 26 лет спидраннер побил «невозможный» рек...

Не думай о секундах свысока: спустя 26 лет спидраннер побил «невозможный» рекорд прохождения первого уровня Doom II — ушло 100 тысяч попытокСпидраннер 4shockblast, которому принадлежит рекорд скоростного прохождения первого уровня Doom, повторил своё достижение в Doom II: Hell on Earth.
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