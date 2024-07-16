Виктор Орбан призвал Европейский союз вступить в диалог с Россией и Китаем по урегулированию украинского конфликта

В Будапеште 15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Европейской комиссии Шарлю Мишелю с просьбой возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции по урегулированию украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии