Виктор Орбан призвал Европейский союз вступить в диалог с Россией и Китаем по урегулированию украинского конфликта

В Будапеште 15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Европейской комиссии Шарлю Мишелю с просьбой возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции по урегулированию украинского конфликта.