Как ведет себя Луна с 22 по 28 апреля 2024 года: посевной календарь садовода и огородника Евгения КомароваПрогноз на эту неделю для садоводов и огородников подчеркивает важность полнолуния, совпадающего с пребыванием Луны в созвездии Скорпиона.