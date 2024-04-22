Как ведет себя Луна с 22 по 28 апреля 2024 года: посевной календарь садовода и огородника Евгения КомароваПрогноз на эту неделю для садоводов и огородников подчеркивает важность полнолуния, совпадающего с пребыванием Луны в созвездии Скорпиона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии