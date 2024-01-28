Заметки на полях "кидка Киева" на 300 ярдов долларов

300 ярдов давно конфискованы на практике. Нужно на эту сумму отобрать активы у пендосов и еврогеев и забыть эту история..

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Если уже есть оценка по количеству иностранных активов в России , то почему нам -то не изымать с них проценты по их схеме . У них и вложений больше и суммы более значительные . Может они специально сделали подарки к Новому Году .