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Спички - не игрушка

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Заметки на полях "кидка Киева" на 300 ярдов долларов

Заметки на полях "кидка Киева" на 300 ярдов долларов

Автор:  Кримсон Дайджест Надо отдать должное нашим европейским оппонентам. Они умеют издеваться над "низшими формами государственной жизни" с утончённостью и изобретательностью маркиза де Сада.

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Комментарии
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Александр Дубков
как сами,наркоша сами,вы же нищии
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13 час.
АА
Алекс Архипов
300 ярдов давно конфискованы на практике. Нужно на эту сумму отобрать активы у пендосов и еврогеев и забыть эту история..
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если уже есть оценка по количеству иностранных  активов в России , то почему нам -то не изымать с них проценты по их схеме . У них и вложений больше и суммы более значительные . Может они специально сделали подарки к Новому Году .
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11 час.

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