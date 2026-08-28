Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Снохачество: какой смысл был в самом постыдном обычае у русских

В истории русской деревни есть явления, о которых принято умалчивать. Они не вписываются в романтизированный образ крестьянского быта, но именно они, как тёмные пятна на солнечном свете, показывают изнанку патриархального уклада.

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