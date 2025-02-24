ЦБ внедрит новые подходы к оценке рисков девелоперских проектов в 2026

Банк России планирует внедрить новые подходы к резервированию девелоперских проектов в 2026 году, сообщил в интервью « Интерфаксу » директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
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