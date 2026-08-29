В семье Анны Маловой, умершей после родов, случилась еще одна трагедия

В начале апреля текущего года в родильном доме Новочеркасска после появления на свет дочери Арины скончалась 27-летняя Анна Малова.
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