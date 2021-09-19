«Интер» планирует продлить контракт с Шкриньяром

«Интер» намерен продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром, сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, «нерадзурри» планируют в ближайшее время начать переговоры с 26-летним словаком по поводу нового долгосрочного соглашения.