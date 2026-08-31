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Россия не сыграет на Кубке мира-2028, считает Sportsnet: «Ожидаем, что выступят Канада, США, Швеция, Финляндия, Швейцария, Чехия, Словакия и Германия»

Канадский сайт Sportsnet считает, что сборная России не сыграет на предстоящем Кубке мира. Турнир пройдет в Чехии и Канаде в феврале 2028 года.

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