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Огромный пожар на складе в селе Чайки Киевской области после прилета реактивных

Огромный пожар на складе в селе Чайки Киевской области после прилета реактивных "Гераней". На территории села располагается крупный логистический комплекс MLP-Чайка, состоящий из трех корпусов площадью около 114 000 м² и ранее уже попадавший под удары ВС РФ.

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