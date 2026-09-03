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МОСИНФОРМ

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Космический хлеб, «Москва Пастернака» и День солидарности: что не пропустить сегодня в Москве

Космический хлеб, «Москва Пастернака» и День солидарности: что не пропустить сегодня в Москве

— Выставка «Хлеб» в культурном центре «Зотов»: для гостей подготовили 1,5 тыс. мини-буханок «космического» хлеба; — XXXIX Московская международная книжная ярмарка в Гостином Дворе: сегодня издательство «Б.

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