537 семей обретут новый дом в Сочи Их расселят в течении года из аварийного жилья, сообщает Алексей Копайгородский.
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537 семей обретут новый дом в Сочи Их расселят в течении года из аварийного жилья, сообщает Алексей Копайгородский.