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Татар-информ

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Россияне смогут подтверждать льготы на проезд через МАКС с 1 сентября

Россияне смогут подтверждать льготы на проезд через МАКС с 1 сентября

С 1 сентября вступили в силу обновленные правила перевозки пассажиров общественным транспортом. Согласно документам Минтранса РФ, россияне получили возможность подтверждать право на льготный проезд через мобильное приложение МАКС.

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