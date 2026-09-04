Россияне смогут подтверждать льготы на проезд через МАКС с 1 сентября

С 1 сентября вступили в силу обновленные правила перевозки пассажиров общественным транспортом. Согласно документам Минтранса РФ, россияне получили возможность подтверждать право на льготный проезд через мобильное приложение МАКС.
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