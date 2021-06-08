«Виннипег» проиграл серию 0-4 после 4-0 в прошлом раунде. Это 11-й случай в истории НХЛ

«Виннипег» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Монреалю» во втором раунде (0-4). При этом в первом раунде «Джетс» выиграли у «Эдмонтона» со счетом 4-0.

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