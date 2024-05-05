"Мы пытаемся отстоять нашу территорию": В Люблино мигранты перешли к рэкету. Русский бунт стучится в двери

МП

Михаил Пантюхин

"Он призвал мэра Москвы срочно ехать и разбираться с инцидентом в Люблино." - А что Сергей Семёнович не контролирует и не знает, что творится в вверенном ему городе, тем более этот город столица России Москва, которая задыхается от произвола местных районных "князьков" , которые ничего не знают о засилии наглости, ненависти, агрессии и ..... этой ржавой субстанции!!!??? Нам коренным россиянам объявлена война на уничтожение от головы местных начальников руками этой ржавой субстанции!!!??? И что это понять, как не вытеснение коренного населения???? И только то, что никто из районных, да и городских чинов не может до сих пор назвать точную цифру по количеству нахождения мигрантов в Москве и области, или этот бардак так устраивает власти???? Господа руководители Собянин и Воробьев, может хватит быть глухим и слепым к вою местных коренных жителей!!!??? Или власть что-то ждёт?