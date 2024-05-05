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"Мы пытаемся отстоять нашу территорию": В Люблино мигранты перешли к рэкету. Русский бунт стучится в двери

"Мы пытаемся отстоять нашу территорию": В Люблино мигранты перешли к рэкету. Русский бунт стучится в двери

Начался «бунт на корабле»: К России начали лезть соседи Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что соседние страны начали лезть к России в решающий момент истории.

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Комментарии
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Maxim
В Японии на стройке работают только местные: ни одного китайца..
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
&quot;Он призвал мэра Москвы срочно ехать и разбираться с инцидентом в Люблино.&quot; - А что Сергей Семёнович не контролирует и не знает, что творится в вверенном ему городе, тем более этот город столица России Москва, которая задыхается от произвола местных районных &quot;князьков&quot; , которые ничего не знают о засилии наглости, ненависти, агрессии и ..... этой ржавой субстанции!!!??? Нам коренным россиянам объявлена война на уничтожение от головы местных начальников  руками этой ржавой субстанции!!!??? И что это понять, как не вытеснение коренного населения???? И только то, что никто из районных, да и городских чинов не может до сих пор назвать точную цифру по количеству нахождения мигрантов в Москве и области, или этот бардак так устраивает власти???? Господа руководители Собянин и Воробьев, может хватит быть глухим и слепым к вою местных коренных жителей!!!??? Или власть что-то ждёт?
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55 мин.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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15 мин.

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