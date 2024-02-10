РАН: конкуренция России за трудовых мигрантов с Китаем, ОАЭ и ЕС обострилась

За последнее время конкуренция между Россией, КНР, ОАЭ и ЕС за трудовых мигрантов из СНГ значительно обострилась, отметила в интервью РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.
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