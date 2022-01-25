Официальный Киев скандалит, что он разочаровался в Германии, которая запретила странам Прибалтики поставлять переданную им немецкую военную технику Украине Сообщение Крым ушел и не вернется: Германия «сливает» Украину с Прибалтикой появились сначала на .
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