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Военно-политическое обозрение

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Крым ушел и не вернется: Германия «сливает» Украину с Прибалтикой

Официальный Киев скандалит, что он разочаровался в Германии, которая запретила странам Прибалтики поставлять переданную им немецкую военную технику Украине Сообщение Крым ушел и не вернется: Германия «сливает» Украину с Прибалтикой появились сначала на .

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