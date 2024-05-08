Суперконденсаторы электромобилей улучшили. Российские ученые повысили сцепление в электродах

Ученые из СПбГУ нашли способ повысить адгезию в электродах для суперконденсаторов электромобилейУченые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) предложили новый метод улучшения адгезии многостенных нанотрубок к титановой подложке — это значительно повысит эффективность суперконденсаторов.
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