В РФ создали робота-камикадзе, способного нести противотанковую мину

Гусеничную дистанционно управляемую платформу, предназначенную для поражения личного состава, минирования и подрыва военной техники и различной инфраструктуры противника создало предприятие «Северный пресс», об этом 31 июля сообщает ТАСС.
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