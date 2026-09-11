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Как уменьшить расход воды: 5 способов экономии, про которые мало кто знает

Как уменьшить расход воды: 5 способов экономии, про которые мало кто знает

Сократить счета за воду можно без сложных изменений в быту фото: Guido Mieth/Getty ImagesНа потребление воды влияют не только ежедневные привычки, но и состояние сантехники, характеристики смесителей и душевых леек, работа сливного бачка и даже небольшие скрытые протечки.

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