Как уменьшить расход воды: 5 способов экономии, про которые мало кто знает

Сократить счета за воду можно без сложных изменений в быту фото: Guido Mieth/Getty ImagesНа потребление воды влияют не только ежедневные привычки, но и состояние сантехники, характеристики смесителей и душевых леек, работа сливного бачка и даже небольшие скрытые протечки.