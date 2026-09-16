Морская блокада абсолютна, небо закрыто, любое производство остановлено, страна разваливается

Коллаж Новороссии Автор: Валентин Филиппов Предполагалось, что на Россию начнут давить главные импортёры зерна, такие как Индия, Китай, Северная Африка.
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