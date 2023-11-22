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Добрый Мир

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МИД РФ: Отношения с Европой определят итоги СВО

МИД РФ: Отношения с Европой определят итоги СВО

Запад отказался от юридически обязывающего подписания договора о безопасности в Европе. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, в прошлом проработавшего шесть лет постпредом РФ при НАТО.

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