МИД РФ: Отношения с Европой определят итоги СВО

Запад отказался от юридически обязывающего подписания договора о безопасности в Европе. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, в прошлом проработавшего шесть лет постпредом РФ при НАТО.