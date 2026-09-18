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8-летний мальчик погиб, подняв взрывоопасный предмет

8-летний мальчик погиб, подняв взрывоопасный предмет

В посёлке Ракитное Белгородской области погиб восьмилетний ребёнок. Мальчик обнаружил на территории домовладения взрывоопасный предмет и поднял его — боеприпас сдетонировал.

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