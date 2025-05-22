Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума о мирном урегулировании вооружённого конфликта, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии