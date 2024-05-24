Дацик проиграл Тернеру в Балашихе

Российский боксер-тяжеловес Вячеслав Дацик потерпел поражение от ирландца Шона Тернера. Поединок состоялся в подмосковной Балашихе, на очередном турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», и состоял из 4-х раундов.
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