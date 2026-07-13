Key Events This Week: CPI, PPI, Retail Sales, Warsh Testifies, China Data, And Earnings Galore As well as two epic World Cup semi-finals before that, and the start of the Open golf it’s a packed week ahead in markets, writes DB's Jim Reid.
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