В Красноярском крае сотрудники полиции посетили Центр социальной реабилитации

Представитель Общественного совета при МО МВД России «Шарыповский» Ольга Любченко пригласила сотрудников полиции на мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня.
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