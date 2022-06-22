Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (архівне фото) Борис Джонсон: російський наступ в Україні може сповільнитися через брак ресурсів У своїх оцінках прем'єр-міністр Великобританії послався на дані британської розвідки Служба військової розвідки Великобританії вважає, що найближчим часом російський наступ у Україні сповільниться, оскільки армія РФ виснажує свої ресурси, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю […] Сообщение Борис Джонсон: російський наступ в Україні може сповільнитися через брак ресурсів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.