Памфилова заявила о планах Запада сорвать выборы президента России в 2024 году

Западные страны заинтересованы в том, чтобы сорвать выборы президента Российской Федерации в марте 2024 года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске.
Западные страны заинтересованы в том, чтобы сорвать выборы президента Российской Федерации в марте 2024 года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске.
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