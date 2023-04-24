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Памфилова заявила о планах Запада сорвать выборы президента России в 2024 году

Памфилова заявила о планах Запада сорвать выборы президента России в 2024 году

Западные страны заинтересованы в том, чтобы сорвать выборы президента Российской Федерации в марте 2024 года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске.

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