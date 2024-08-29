Нидерланды не вводили ограничения на использование Киевом F-16 над Россией

Нидерланды не устанавливали ограничения на использование ВСУ истребителей F-16, в том числе и над территорией Российской Федерации, заявил журналистам командующий вооруженными силами страны Онно Эйхельсхейм.
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