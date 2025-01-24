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Экс-президент Финляндии критикует Европу за отсутствие диалога с Путиным

Экс-президент Финляндии критикует Европу за отсутствие диалога с Путиным

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё критикует европейских лидеров за отсутствие диалога с Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине, в то время как Дональд Трамп готов обсуждать возможные сделки и санкции, привлекая внимание к роли США.

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