Экс-президент Финляндии критикует Европу за отсутствие диалога с Путиным

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё критикует европейских лидеров за отсутствие диалога с Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине, в то время как Дональд Трамп готов обсуждать возможные сделки и санкции, привлекая внимание к роли США.