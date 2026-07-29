ФСБ показала задержанных, которых СБУ вербовали с помощью бота для знакомств

ФСБ России опубликовала видеозапись с молодыми людьми, которые рассказали, что после знакомств в Telegram-боте "Дайвинчик", по их словам, получали предложения совершить поджоги и другие противоправные действия .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии