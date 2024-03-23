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В «Динамо» сообщили об отмене товарищеского матча против «Крыльев Советов»

В «Динамо» сообщили об отмене товарищеского матча против «Крыльев Советов»

В пресс-службе «Динамо» рассказали, что контрольный матч с «Крыльями Советов» отменён. «Товарищеский матч «Динамо» — «Крылья Советов», который изначально был запланирован на 23 марта, отменён», — приводит слова пресс-службы клуба СЭ.

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