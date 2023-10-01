Эксперты рассказали, как выбрать клинику по ДМС: куда идти и что можно получить

Нередко люди просто не знают, что можно получить от клиники в рамках полиса ДМС. Подойдет ли он для походов в муниципальные клиники или это только для частной медицины? Эксперт по программам ДМС Ольга Бурова рассказала, что современный пациент получит в рамках этого варианта полиса и как правильно выбрать клинику для обслуживания.