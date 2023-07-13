Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Согласен, общество, пережив ковид, получило вместе с ним иммунитет и от дешёвых сенсаций. Что, в общем-то, не отменяет социальную инициативу: удвоение пенсий и комплекс льготной ипотеки для молодежи (включая жильё, землю, имущество, машину и программу детского дошкольного воспитания, а также высокооплачиваемую работу).

Fedia BB Matveeff

Пишете полный бред. Особеннл что касается "работы в национальеых интересах" т консолидацию. Если общество внешне спокойно, это ещё не значит, что оно консолидировано и удовлетворено властью. Мы живём сейчас, как на пороховой бочке, и мечтаем только об одном - что бы эта т.н. "СВО" поскорее закончилась, чтобы не ждать новых мобилизационных волн и похоронок. А из-за того, что только лишь за одни слова на злободневные темы по нынешним чудоаищным законам можно получить немыслимые сроки, люди молчат и тихо ненавидят власть.