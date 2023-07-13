Закон и Порядок

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Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

ИРИНА  АЛКСНИС Прошедшая суббота в Рунете – точнее, в его общественно-политическом секторе – удалась.

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Комментарии
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АТ
Андрей Тихонов
Согласен, общество, пережив ковид, получило вместе с ним иммунитет и от дешёвых сенсаций. Что, в общем-то, не отменяет социальную инициативу: удвоение пенсий и комплекс льготной ипотеки для молодежи (включая жильё, землю, имущество, машину и программу детского дошкольного воспитания, а также высокооплачиваемую работу).
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15 час.
Fedia BB Matveeff
Пишете полный бред. Особеннл что касается &quot;работы в национальеых интересах&quot; т консолидацию. Если общество внешне спокойно, это ещё не значит, что оно консолидировано и удовлетворено властью. Мы живём сейчас, как на пороховой бочке, и мечтаем только об одном - что бы эта т.н. &quot;СВО&quot; поскорее закончилась, чтобы не ждать новых мобилизационных волн и похоронок. А из-за того, что только лишь за одни слова на злободневные темы по нынешним чудоаищным законам можно получить немыслимые сроки, люди молчат и тихо ненавидят власть.
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14 час.

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