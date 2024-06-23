Южная Корея допустила снятие ограничений в отношении поставок оружия Украине

Южная Корея допустила снятие ограничений в отношении поставок вооружений Украине. Соответствующее заявление в эфире телевизионного канала KBS сделал Чан Хо Чжин, начальник управления национальной безопасности администрации президента Юн Сок Еля.
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