Cuba's new oil and gas law took effect Monday, allowing more private businesses and foreign investors to participate in the country's energy industry.
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