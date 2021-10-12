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Депутаты Самарской губернской думы 12 октября 2021 года призвали граждан пройти вакцинацию

Депутаты всех фракций Самарской губернской думы призвали граждан сделать прививку от COVID-19. Они выпустили открытое обращение, в котором напомнили, что третья волна настигла регион быстрыми темпами и переболело уже свыше 108 тысяч человек.

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