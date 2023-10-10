NBC News: США рассматривают возможность связать поставку помощи Израилю и Украине

Администрация Байдена и ключевые законодатели в конгрессе активно обсуждают, может ли помощь Израилю быть увязана с увеличением финансирования Украины в качестве стратегии преодоления обоих приоритетов расходов.
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