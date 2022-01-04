Статистика COVID-19

4 января 2022 года в ЯНАО 13 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 191)57 663 человека выздоровели1 человек умер (за весь период – 958)205 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями32 пациента в тяжелом состоянии,14 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из […]4 января 2022 года в ЯНАО 13 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 62 191)57 663 человека выздоровели1 человек умер (за весь период – 958)205 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями32 пациента в тяжелом состоянии,14 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 433) 13 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 758) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.