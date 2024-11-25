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«Король Рунета» обратился к украинцам после угроз и массовой критики

«Король Рунета» обратился к украинцам после угроз и массовой критики

Популярный российский стример и блогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, обратился пользователям сети, которые раскритиковали его из-за обвинений в насмешках над украинцами во время игры в S.

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